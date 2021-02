Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Anziano lascia l’ospedale di Vimercate in piena notte e rischia l’assideramento, salvato dai carabinieri a Concorezzo Un paziente ottantenne di Usmate “fugge” dal nosocomio e chiama la moglie che, allarmata, ha avvisato il 112. I militari dell’Arma l’hanno trovato vicino al cimitero di Concorezzo. L’onorevole Capitanio: «Meritano l’encomio»

Scappa dall’ospedale di Vimercate e lo salvano i carabinieri vicino al cimitero di Concorezzo. Venerdì sera 12 febbraio un usmatese di 80 anni era stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del nosocomio di via Santi Cosma e Damiano poiché aveva la febbre intorno ai 38.5 C°. il paziente però a un certo punto ha abbandonato la struttura dirigendosi a piedi in mezzo ai campi e avvisando telefonicamente la moglie. La consorte, chiaramente spaventata, ha subito dato l’allarme chiamando i carabinieri.

I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare l’anziano all’altezza del camposanto di Concorezzo. Rischiava di morire assiderato, considerato il fatto che, quando è stato identificato, all’una di notte, la temperatura era sotto zero. Il paziente è stato riportato in ospedale la notte stessa.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio. « I militari che hanno salvato dall’assideramento l’anziano che si era allontanato dall’ospedale di Vimercate meritano un encomio perché hanno dimostrato quanto sia prezioso il lavoro di controllo del territorio fatto dai militari di giorno e di notte. Il ringraziamento va esteso ai vertici della Compagnia di Vimercate e della stazione di Concorezzo – ha commentato il deputato -. Questo episodio, inoltre, deve rafforzare l’impegno di tutti nel preservare la presenza della caserma in città, ora che si è conclusa finalmente la parentesi dell’asta dell’immobile. E lo stesso valga per tutte le caserme che, in Lombardia, sono state coinvolte nel fallimento della società immobiliare che le aveva costruite e di cui ci siamo occupati anche con una interrogazione alla Camera».

