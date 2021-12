Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Spinolo Massimo)

Max1q Bellusco - Municipio (Foto by Spinolo Massimo)

Anonimo chi regala, anonimo chi riceve: a Bellusco torna “Segni di solidarietà... sotto l’albero” Originale iniziativa natalizia promossa dal comune, Fondo Bellusco Solidale, Caritas Parrocchiale e Pro Loco per fare trovare sotto l’albero un regalo personalizzato a un bambino o un anziano in difficoltà.

Torna per il secondo anno consecutivo “Segni di solidarietà… sotto l’albero” l’iniziativa promossa dal comune, Fondo Bellusco Solidale, Caritas Parrocchiale e Pro Loco per fare trovare sotto l’albero un regalo personalizzato a un bambino o un anziano in difficoltà.

Tutti i giorni sull’apposito pannello installato davanti al municipio verranno posizionate alcune palline con le istruzioni per fare un regalo solidale. Le famiglie possono preparare il pacco seguendo le indicazioni e recapitarlo al comando della polizia locale o allo sportello polifunzionale entro Natale. Il pacco verrà poi consegnato al destinatario. Sia chi dona che chi riceve resteranno anonimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA