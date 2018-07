Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

I soccorsi intervenuti in via della Boscherona (Foto by Edoardo Terraneo)

Annegato nel Villoresi a Monza, identificato: è un 74enne di Muggiò È stato identificato l’anziano morto mercoledì 4 luglio nel canale Villoresi, in via della Boscherona, al confine tra Monza e Muggiò. Secondo quanto riferito dalla polizia di stato di Monza, che ha indagato sul caso, si tratta di un 74enne di Muggiò del quale, al momento, non è ancora stato reso noto il nome.

L’unica certezza è che poco prima delle 15 il suo cadavere è stato notato da due ragazzini nelle acque del canale ed è scattato l’allarme. Accertamenti, una volta ripescato dai vigili del fuoco, hanno permesso di stabilire che sia morto per annegamento.

Non è ancora chiaro invece se l’anziano si sia buttato nel canale, tra l’altro piuttosto ingrossato dalle piogge, con l’intento di farla finita, oppure per cercare refrigerio. Non aveva con sè documenti, quindi gli agenti, nel pomeriggio, ne avevano diffuse le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento fino alla svolta di venerdì mattina con l’identificazione.

