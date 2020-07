Annega nel lago a Lierna, salvato l’amico di Giussano che era con lui Sabato mattina un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno a Lierna, a Riva Bianca, salvo l’amico di Giussano che era con lui. È stato accompagnato in ospedale per controlli.

Un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno nel lago a Lierna, a Riva Bianca, salvo l’amico di Giussano che era con lui. È successo nella mattina di sabato 25 luglio. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi stavano nuotando quando entrambi hanno cominciato ad annaspare. L’allarme è stato lanciato dagli altri bagnanti presenti sulla spiaggia libera, i soccorritori sono riusciti a portare in salvo uno di loro, il brianzolo, mentre per il secondo le operazioni di recupero sono state più difficili e i minuti sono passati inesorabili. Riportato a riva, il ragazzo è stato intubato. Ma purtroppo le manovre rianimatorie non sono bastate a strapparlo alla morte.Era residente a Pozzo d’Adda.

Fuori pericolo l’amico di Giussano, comunque accompagnato in ospedale per controlli. Sarà in base alla sua testimonianza che sarà possibile ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia, nonché le cause.

È il terzo incidente mortale nel lago in una settimana.

