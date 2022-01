Annaspa il progetto del nuovo palazzetto dello sport di Carate Brianza Procede a fatica il progetto per realizzare il nuovo centro sportivo di Carate Brianza.

Fatica a decollare il progetto del nuovo palazzetto dello sport comunale di Carate Brianza che sorgerà in via Tommaso Grossi. La procedura di gara per l’affidamento dell’appalto non è iniziata nel migliore dei modi. Come si legge nel documento redatto dopo l’apertura delle buste da parte del Rup (Responsabile unico del procedimento), è stata avviata la “procedura di soccorso istruttorio”, uno strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni utili ai fini della partecipazione alla gara mediante la regolarizzazione dei documenti già presentati. Sono infatti state riscontrate “irregolarità e carenze documentali” nei documenti presentati dall’unica impresa che ha partecipato al bando, che ha tempo fino al 24 gennaio per apportare le modifiche richieste.

