Angelo d’oro: ecco i benemeriti di Lissone nell’edizione 2020 Una cerimonia ristretta a Lissone sabato 19 dicembre per la consegna delle benemerenze cittadine, l’Angelo d’oro, assegnati quest’anno a Silvana Civati, Giosuè Pezzoni alla memoria e al Circolo Don Bernasconi.

“Silvana Civati per il suo impegno nel volontariato e per aver saputo lavorare costantemente a favore dei ragazzi con disabilità, Giosuè Pezzoni (alla memoria) quale figura operativa e genuina che ha incarnato lo spirito del vero alpino, il Circolo sociale e culturale “Don Ennio Bernasconi” per aver saputo promuovere la storia e le tradizioni locali coniugandole con l’impegno sociale dei propri soci”.

Sono questi gli “Angelo d’Oro” proclamati dal Comune di Lissone sabato 19 dicembre, consegnati dal sindaco Concettina Monguzzi e dai consiglieri che compongono la Commissione Benemerenze, in un momento riservato nella sala del consiglio comunale. Un video verrà pubblicato sul canale Youtube della Città di Lissone la settimana prossima.

Un commosso momento della consegna dell’Angelo d’oro 2020

(Foto by Gianni Radaelli)

Per l’ambito sociale, umanitario, assistenziale e di volontariato nonché per atti di coraggio o per particolari manifestazioni di amore verso la comunità locale il premio è stato attribuito a Silvana Civati. “Da sempre impegnata sul campo, in prima persona, nel mondo del volontariato, ha saputo incarnare quotidianamente lo spirito di amore fraterno e di carità a fianco delle persone in condizione di fragilità - si legge nelle motivazioni - . In parrocchia e in ogni ambito sociale, ha unito la capacità di rivestire ruoli direttive e di responsabilità. Ha promosso la nascita della cooperativa Gioele, 24 anni fa, e ne ha condotto lo sviluppo, ha assunto un costante ed attivo impegno per favorire l’inserimento e l’integrazione dei giovani immigrati” spiega il Comune. Sempre per la stessa categoria, un premio è stato attribuito alla memoria a Giosué Pezzoni. “Un uomo che ha vissuto con naturalezza l’amore per il prossimo, una persona per la quale le necessità e le esigenze degli altri, soprattutto se in difficoltà, rappresentavano sempre una priorità. Lungo il curriculum delle azioni umanitarie a cui ha partecipato attivamente in tutto il mondo, insieme al Gruppo Alpini, di cui è stato capogruppo per 30 anni”.

(Foto by Gianni Radaelli)

Per gli enti, associazioni o istituzioni benemeriti”, è stato attribuito il premio al Circolo sociale e culturale “Don Ennio Bernasconi”. “L’associazione, che si distingue per i traguardi di eccellenza raggiunti nella realtà locale da oltre quarant’anni, ha saputo coniugare l’impegno sociale e civile con l’attività culturale e la promozione artistica del territorio, dedicando un’attenzione particolare alla storia e alle tradizioni locali, di cui ha messo in luce e valorizzato le radici cristiane. Un cenno d’obbligo va riservato almeno alla manifestazione “Lissone Città Presepe”, che per trent’anni ha saputo caratterizzare il periodo natalizio in città con notevoli risultati artistici e grande coinvolgimento della popolazione”.

