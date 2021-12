Ginnastica in PIAZZA la Festeggiata ANGELA 91anni sempre ATTIVA con la GINNASTICA (Foto by Gianni Radaelli)

Angela, ginnastica in piazza a 91 anni: «Si è creato un bellissimo gruppo» La signora Angela, 91 anni, è la protagonista della Ginnastica in piazza di Lissone: «Non ho mai perso una lezione. Qui sto bene, ho trovato tanti amici, mi diverto, si è creato un bellissimo gruppo».

“L’attività motoria fa bene e allunga la vita”. Questo il consiglio di Angela Covaciccio, mascotte del gruppo di amici che da oltre un anno frequenta il progetto di attività motoria “mezz’ora al giorno” e che lunedì spegnerà 91 candeline. Angela è una donna attiva, caparbia, e sportiva ha sempre lavorato e si è sempre mossa in sella alla sua bicicletta fino a quando il medico le ha consigliato di iniziare a camminare un po’ di più per arrivare a cento anni. Detto fatto.

Tra una passeggiata e l’altra si è messa in attività e, subito dopo la pandemia ha scoperto dall’amico Bruno il progetto di ginnastica in piazza. Dalla prima lezione, del luglio 2020, non ne ha mai persa una. Mattina e pomeriggio, partendo a piedi da casa ha raggiunto la piazza dove ha trovato una seconda famiglia.

«Che ci sia il sole o la pioggia sono sempre presente- racconta Angela- non ho mai perso una lezione. Qui sto bene, ho trovato tanti amici, mi diverto e mi sento in forma, si è creato un bellissimo gruppo, ci vediamo anche in altre occasioni, una pizza, una cena, ogni scusa è buona per stare insieme».

Arrivata a Lissone cinquant’anni fa ha sempre lavorato, seguito i figli e non è mai stata ferma un momento. «Sono stata in vacanza a Borghetto, in Liguria, per trent’anni e anche lì, ogni mattina facevo la mia camminata- continua- e le amiche non ci credevano. Con me c’erano anche i nonni di Riccardo, uno dei nostri istruttori, mai avrei immaginato di ritrovarlo in queste vesti».

La peculiarità di questo progetto è legata allo sport come veicolo per stare bene e, soprattutto post pandemia, alla socialità ritrovarsi è non solo un momento per fare movimento ma anche l’occasione per suggellare nuove amicizie, come è successo ad Angela e altre signore che ogni giorno, dopo la ginnastica, si fermano per un caffè insieme e scambiare quattro chiacchiere.

«Ci sono istruttori bravi, ci piace stare insieme- continua Loredana, una delle assidue frequentatrici del gruppo - ringiovaniamo con questa mezz’ora insieme. Gli istruttori ci fanno lavorare tanto e bene, essendo diversi ognuno ha la sua peculiarità e non facciamo mai gli stessi esercizi, ognuno di loro si mette alla prova e ci fa fare movimenti adatti alle nostre caratteristiche».

In piazza si è formata una nuova e grande famiglia, spesso ci sono anche i ragazzi con disabilità di Associazione Stefania che fanno ginnastica con loro, in estate arrivano anche i nipotini che sanno dare un senso di leggerezza alla lezione rendendo un po’ tutti i partecipanti nonni. «Ci sentiamo come degli ambasciatori di quest’attività perché è bella- conclude Bruno- ci sentiamo bene, l’apprezziamo e per questo cerchiamo di invitare tanti amici a frequentarla. É un momento in cui siamo in compagnia, spesso molti di noi sono soli e stare insieme divertendosi fa bene allo spirito oltre che al corpo».

