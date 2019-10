Ancora droga al Parco delle Groane: arrestato un uomo, aveva mezzo chilo di marijuana VIDEO Un italiano del 1958 è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso, in un terreno agricolo del Parco delle Groane, di mezzo chilo di marijuana, semi e una pistola lanciarazzi senza matricola.

Ancora droga nel parco delle Groane e ancora arresti: a finire in manette questa volta è stato un italiano nato nel 1958 ora accusato di detenzione illecita di sostenze stupefacenti. I carabinieri di Rho hanno eseguito una perquisizione prima nella casa dell’uomo e poi in un terreno agricolo di sua proprietà, nell’area del Parco (nel territorio il Comune di Garbagnate): qui hanno i militari hanno trovato oltre mezzo chilo di marijuana in essiccazione, un cofanetto con semi di piante di marijuana, attrezzatura varia per coltivazione, essiccazione e confezionamento della stessa e una pistola lanciarazzi priva di matricola.

