Ancora buoni spesa per famiglie a Villasanta: «Si possono spendere anche in farmacia» Nuova tranche di buoni spesa per le famiglie bisognose di Villasanta a causa dell’emergenza Covid del valore di circa 74mila euro. Utilizzabili anche per l’acquisto di farmaci da banco, fitoterapici, omeopatici, integratori alimentari, parafarmaci, prodotti veterinari.

Nuova tranche di buoni spesa per le famiglie bisognose di Villasanta a causa dell’emergenza Covid del valore di circa 74mila euro. Le domande (autocertificazioni) potranno essere presentate all’indirizzo email [email protected] a decorrere dal 22 marzo e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al prossimo 30 aprile. Nel caso di ulteriore proroga dello Stato di emergenza sanitaria la scadenza dell’avviso è da intendersi prorogata sino a tale data, fermo restando la disponibilità delle relative risorse economiche disponibili (che ammontano a 74.179,48 euro).

I buoni saranno spendibili non solo per generi alimentari e beni di prima necessità ma anche presso le farmacie comunali aderenti per l’acquisto di farmaci da banco, fitoterapici, omeopatici, integratori alimentari, parafarmaci, prodotti veterinari. «Chiediamo a tutti di diffondere questa informazione a chi potrebbe essere interessato. Questa volta l’avviso pubblico resta aperto fino a fine emergenza e ad esaurimento del fondo. Un altro elemento di novità che siamo certi risponderà al bisogno dei cittadini è la possibilità di utilizzare i buoni anche presso le farmacie» ha fatto sapere l’assessore ai Servizi Sociali Laura Varisco.

Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo componente. Il valore base dei buoni è di 125 euro ciascuno, cui si aggiungono 75 euro per ciascun componente del nucleo familiare oltre al primo, fino a un massimo di 500 euro. Tutti i requisiti per l’assegnazione e i dettagli dell’avviso pubblico sono disponibili sul sito web comunale nelle news e nel banner “Coronavirus”. Lo scorso anno, il trasferimento statale assegnato a Villasanta per 74mila euro circa era stato integrato con risorse comunali per 22.500 euro. Il fondo era stato distribuito a 300 nuclei familiari con tre diversi avvisi pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA