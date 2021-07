Anche Yamaha sarà a Milano per Eicma 2021: «Sostenere l’evento strada giusta» Ufficializzata anche la presenza di Yamaha all’edizione 2021 di Eicma, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

Anche Yamaha conferma la sua presenza a Eicma 2021. L’annuncio della partecipazione della Casa giapponese alla 78esima edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, è arrivata attraverso un comunicato stampa diffuso dalla stessa Yamaha Motor Europe. La presenza del top brand nipponico in Eicma si unisce a quella di altri prestigiosi marchi dell’industria delle due ruote (hanno già ufficializzato la partecipazione Honda, Benelli, Fantic Motor che ha da poco detto sì al salone meneghino e Royal Enfield).

Una decisione presa – comunica Yamaha - grazie anche all’avanzamento positivo dei programmi di vaccinazione internazionali e nazionali che si prevede renderanno più semplici spostamenti e partecipazione a eventi pubblici fra quattro mesi di quanto lo siano ora. «La decisione di partecipare all’Eicma non è stata facile da prendere per ovvie ragioni – ha dichiarato Eric de Seynes, presidente e ceo di Yamaha Motor Europe -. Tuttavia, dopo aver osservato la tendenza legata all’evoluzione dei Covid-19 ed essere stati rassicurati dall’organizzazione dell’Esposizione circa la possibilità di fornire un ambiente sicuro per tutti i visitatori, consentendo loro di sperimentare appieno l’evento, riteniamo che sostenere il ritorno di un evento del genere sia la scelta giusta. Grazie al respiro internazionale, Eicma ha un grande significato per il nostro settore, rappresenta un momento unico e un luogo nel quale le aziende e gli operatori possono incontrarsi per percepire la reazione dei media e dei clienti rispetto ai nuovi prodotti, mantenendo vive le relazioni e raccogliendo anche ispirazione direzione per le tendenze future. Anche se dobbiamo ancora tornare a ciò che la maggior parte di noi considera normale, l’evento di quest’anno offre la prima opportunità agli amanti delle due ruote di vivere la propria passione in un luogo fisico e non virtualmente».

In una nota, il presidente di Eicma spa. Pietro Meda ha parlato di «conferma molto importante e significativa per tutto il settore e per gli appassionati. Quello con i prodotti della nostra industria è innegabilmente un rapporto fisico e sensoriale: le apprezzate e lungimiranti parole di de Seynes – ha commentato Meda – ci rendono molto orgogliosi, perché la loro partecipazione è basata proprio sulla volontà di incontrare nuovamente gli addetti ai lavori e la grande comunità degli appassionati in un palcoscenico unico, esclusivo, attuale e, finalmente, senza filtri. Questa è la nostra missione, Eicma è la casa di tutti e, grazie agli espositori che continuano a credere in questo appuntamento, sarà quest’anno un’opportunità per il comparto e una celebrazione delle due ruote ancora più carica di significato dopo lo stop dello scorso anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA