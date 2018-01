Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Anche un agratese sul treno dei pendolari deragliato a Pioltello LEGGI L’incidente FOTO e VIDEO - Tra le persone coinvolte nel deragliamento del treno a Pioltello, che ha causato tre vittime, c’è anche Serafino Colombo, originario di Agrate Brianza. È uscito dal treno incidentato attraverso un finestrino.

Tra le persone coinvolte nel deragliamento del treno a Pioltello, che ha causato tre vittime, c’è anche Serafino Colombo, agratese di origine e attualmente residente con la famiglia nella Bergamasca.

Molto conosciuto in Brianza nonostante si sia trasferito da anni, è in buone condizioni ed è già a casa. Visitato all’ospedale di Treviglio, è stato dimesso con una prognosi di sei giorni per un trauma a una spalla che si è procurato nella caduta. Quando è rimasto schiacciato da quattro o cinque persone.

LEGGI Grave incidente ferroviario a Pioltello: tre morti, un ferito grave a Monza - FOTO e VIDEO

La notizia del suo coinvolgimento nell’incidente ferroviario è subito circolata ad Agrate Brianza essendo anche cugino del sindaco Ezio Colombo.

Serafino Colombo era a bordo del treno regionale 10452, partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi: l’incidente poco prima delle 7. Il brianzolo è uscito dal finestrino di una delle carrozze del convoglio incidentato.

«Ho visto la morte in faccia - ha raccontato al Cittadino - perché il treno ha preso una grande velocità e sembrava impazzito»

