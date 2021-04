Anche Ornago diventa “plastic free”: una giornata per raccogliere i rifiuti abbandonati Dopo Roncello anche l’amministrazione di Ornago ha siglato il protocollo d’intesa con la onlus che intende sensibilizzare sulla pericolosità della plastica. Domenica 18 aprile la prima uscita sul territorio per fare “pulizia”.

Proseguono le iniziative dell’associazione Plastic Free nei comuni del vimercatese. Dopo Roncello anche l’amministrazione di Ornago ha infatti siglato il protocollo d’intesa con la onlus che si occupa di proporre eventi e manifestazioni con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso.

La collaborazione verrà inaugurata domenica 18 aprile. Anche Ornago parteciperà infatti alla seconda giornata nazionale di raccolta rifiuti. Il ritrovo è previsto per le 10 al centro sportivo di via Carlo Porta, qui si formeranno i gruppi che si poi si sposteranno in diverse zone del paese per raccogliere i rifiuti abbandonati. È possibile registrarsi al sito www.plasticfreeonlus.it per la copertura assicurativa. La stessa iniziativa si terrà domani anche a Roncello, il primo comune della provincia ad aver sottoscritto il protocollo d’intesa con l’associazione. Il ritrovo è alle 10, in via papa Giovanni XXIII.

