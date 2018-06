Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sciopero in vista per operai agricoli e florovivaisti

Anche Monza si mobilita: sciopero di operai agricoli e florovivaisti Dopo cinque mesi di trattativa non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale. Anche i lavoratori di Monza e della Brianza si mobilitano per lo sciopero di venerdì 15 giugno con presidio davanti alla Prefettura di Milano

L’accordo per il contratto nazionale non c’è. Per questo venerdì 15 giugno gli operai agricoli e florovivaisti sciopereranno.i

Dopo cinque mesi di confronto Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Nazionali, le organizzazioni dei lavoratori del settore, hanno preso atto dell’impossibilità di proseguire il negoziato a causa del rifiuto di Confagricoltura, Coldiretti e Cia di accogliere molte delle richieste che erano state presentate nella piattaforma sindacale.

Il contratto nazionale è scaduto a fine 2017 e le richieste dei lavoratori riguardano l’aumento di permessi e congedi, l’integrazione per la maternità e la tutela dei lavoratori colpiti da malattie gravi fino alla tutela delle donne vittime di violenza.

Nel comparto anche nella provincia di Monza sono occupati centinaia di Lavoratori nel florovivaismo, nella manutenzione del verde e in produzioni specifiche (patate, miele, zafferano, asparagi, ecc.). La crisi si è fatta sentire anche qui con la chiusura di storiche aziende (vedi i casi Antologia e Vivai Gilardelli).

I sindacati hanno elencato i punti chiave sui quali non sono disposti a fare concessioni: tra questi il rispetto della legge 199/2016, che agisce contro lo sfruttamento e il caporalato (alcuni casi sono stati segnalati anche in Brianza), l’orario di lavoro giornaliero che vogliono non abbia più un limite, il salario minimo nazionale.

Lo sciopero riguarderà tutta la giornata. Previsto un presidio davanti alla Prefettura di Milano in corso Monforte venerdì 15 alle 14.30

