Anche Mara Maionchi e Alberto Salerno al debutto della canzone di Brianzacque con i bambini C’erano anche i produttori Mara Maionchi e Alberto Salerno a Monza al cinema Metropol per il debutto della canzone dedicata all’acqua voluta da Brianzacque.

C’erano anche Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno, protagonisti della storia della musica e della discografia italiana, ad ascoltare la prima assoluta di “Come un gigante spazzolino”, la canzone dedicata all’acqua scritta e composta con i bambini di tutta Italia grazie a un progetto di Brianzacque.

Il debutto è stato affidato al cantautore Pier Cortese sabato 26 maggio, al cinema Metropol di Monza, dove è stato organizzato l’evento di presentazione del brano con “messaggio educativo ambientale a magiche emozioni in un crescendo di entusiasmo collettivo”. L’inziativa “Il futuro scorre sulle note dell’acqua. Una canzone con le parole dei bambini”, varato da BrianzAcque azienda pubblica del servizio idrico integrato brianzolo è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Officina della Musica e delle Parole, Cimice e Little Pier. In platea anche Mara Maionchi, discografica ora anche nuovo giudice di Italia’s Got Talent, che ha accompagnato il marito, Alberto Salerno, autore di tanti brani famosi, che hanno fatto la storia della canzone italiana e presidente dell’associazione Officina della Musica e della Parole, partner dell’iniziativa, ricorda Brianzacque.

«Abbiamo fortemente voluto questo percorso per arrivare a offrire prima ai cittadini brianzoli e poi, a tutti gli italiani la prima canzone italiana sull’acqua realizzata per conto di una azienda pubblica da un artista e con l’ispirazione di centinaia di bambini d’ Italia - ha detto Enrico Boerci, presidente di Brianzacque - . Un atto d’amore di chi ha gli occhi ancora puri puntati sulla piu’ pura risorsa della terra. La canzone è una poesia commovente e divertente, che speriamo faccia più strada possibile nelle orecchie e nel cuore di tutti i cittadini piccoli e grandi. Il nostro viaggio lungo lo Stivale, è stato l’occasione per portare la Brianza a raggiungere una nuova eccellenza attraverso la nostra azienda. Siamo una provincia che può essere il traino della ripartenza del Paese. E farlo insieme ai bambini, significa farlo per il futuro».

«“Come un gigante spazzolino” è l’immagine perfetta per far vedere alle nuove generazioni quale sia l’ambizione principale dell’acqua nel mondo - scrive Brianzacque - e “ogni goccia d’acqua è una miniera d’oro per chi ha troppa sete” è la frase riassuntiva rispetto alla necessità di oggi di preservarla».

Sul palco c’erano anche il coro della Carillon Accademia di Battipaglia, il violinista Andrea Di Cesare e il polistrumentista , Michele Ranieri.Sul maxi schermo del cinema monzese l’illustratrice Pepita Matita ha dato vita ai protagonisti delle canzoni con disegni live.

«Avere a che fare con i bambini è sempre stupefacente e quando puoi fare qualcosa sia per loro che per la musica è la sintesi perfetta. Grazie a Brianzacque, a Little Pier e a Cimice per aver portato a termine questo meraviglioso progetto. Speriamo che questa canzone sia l’inizio di una consapevolezza sempre maggiore nei confronti di un elemento della natura così importante» ha detto Alberto Salerno, presidente dell’associazione Officina della Musica e delle Parole. Per Little Pie «è stata un’esperienza unica che mi lascia addosso il bisogno urgente di riviverla. La pulizia dei sentimenti dei bambini, la loro visione innocente e psichedelica del mondo, la purezza e la sincerità dei loro pensieri: sono sempre più convinto che siano linfa vitale per la musica e per l’ispirazione in generale, sia personale, che della vita, e soprattutto del futuro. Grazie a Enrico Boerci e tutto il team di Brianzacque per questo viaggio bellissimo».

