Anche la Pallacanestro Cantù sostiene PizzAut: cena benefica il 6 marzo

Per Pizzaut scende in campo anche la serie A. La Pallacanestro Cantù ha scelto di promuovere un evento in sostegno del progetto lanciato dal muggiorese Nico Acampora per aprire una pizzeria gestita da ragazzi con autismo, affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione: l’appuntamento è con una cena benefica il 6 marzo in compagnia di alcuni giocatori della squadra all’Osteria del Boeucc a Cantù.

La fatica di PizzAut vede il traguardo con la prossima apertura, a fine 2019, a Cassina de’ Pecchi. E il sogno di un bis anche a Monza.

Mercoledì 6 marzo alle 19.30, all’“Osteria del Boeucc”, dunque, Pallacanestro Cantù e PizzAut organizzano la cena di raccolta fondi con alcuni giocatori dell’Acqua San Bernardo e di diversi ragazzi affetti da autismo che per una sera non solo prepareranno le pizze ma faranno anche i camerieri, portando ai tavoli i vari piatti, accompagnati proprio dagli atleti biancoblù. Per info e prenotazione (obbligatoria): 342 876 7988 oppure 031 7073001.

