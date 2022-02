Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Anche la Brianza giovedì sera si è spenta contro il #carobollette Brianza, Lombardia, tutta Italia. Sono stati oltre 3mila i Comuni che nella serata di giovedì 10 febbraio si sono spenti: dalle 20 al buio come protesta simbolico contro il rincaro delle bollette aderendo alla proposta di Anci.

Monza con la Villa reale, Villasanta con il palazzo del municipio proprio come Agrate Brianza e Busnago, Concorezzo con la biblioteca, Cesano Maderno con Palazzo Arese Jacini. Sono stati oltre 3mila i Comuni che nella serata di giovedì 10 febbraio si sono spenti: dalle 20 al buio come protesta simbolico contro il rincaro delle bollette aderendo alla proposta di Anci.

“Abbiamo spento tutte le luci della Villa Reale.Insieme a tante altre città italiane aderiamo così alla campagna #lucispente, promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani contro il #carobollette dovuto all’aumento dei costi dell’energia. I rincari, infatti, stanno mettendo a rischio i bilanci delle famiglie, delle imprese e delle attività commerciali ma anche quelli degli enti locali con possibili e nefaste conseguenze sui servizi ai cittadini. Chiediamo al Governo un intervento concreto, capace di scongiurare questo pericolo”, ha fatto sapere il sindaco di Monza Dario Allevi, facendo eco ai colleghi.

Spente anche le luci tricolore del Pirellone: “Un gesto simbolico per aderire all’iniziativa dei molti sindaci italiani che hanno deciso di spegnere le luci di alcuni luoghi simbolo delle loro città in segno di protesta al ’caro bollette’”, ha comunicato in una nota il presidente Attilio Fontana.

Secondo una stima effettuata dalla Regione, il ’caro bollette’ - solo per il sistema sanitario pubblico - comporterà nel 2022 un aumento di costi pari a oltre 140 milioni di euro, circa il 45% in più dell’anno passato: “Per primi e da tempo abbiamo sollecitato l’Europa e il nostro Governo a intraprendere azioni forti e decise per contrastare questa emergenza”, afferma Fontana.

