Anche Arcore adotta l’Ecuosacco: incontri informativi per conoscere il “sacco rosso” di Cem INFO (PDF)- L’ecuosacco arriva anche ad Arcore e da giovedì 8 novembre il Comune invita i cittadini alle serate informative per non arrivare impreparati, o spaventati, all’appuntamento di dicembre. Distribuzione dei sacchi rossi dal 12 al 30 novembre.

L’ecuosacco arriva anche ad Arcore e da giovedì 8 novembre il Comune invita i cittadini alle serate informative per non arrivare impreparati, o spaventati, all’appuntamento di dicembre. È il sacco rosso di Cem Ambiente destinato al rifiuto secco, non differenziabile in altro modo, personalizzato per ogni utente. Il provvedimento viene introdotto nell’ottica di un miglioramento ulteriore nella differenziazione della raccolta rifiuti che in Brianza vanta comunque livelli virtuosi ed Arcore si attesta sul 74,6%.

A ogni utenza spetterà un numero finito di sacchetti del secco, di anno in anno. A ciascuno sarà associato un codice (già stampato sui sacchetti) in modo che ogni sacco sia sempre tracciabile, in qualunque luogo si trovi. Le dotazioni extra saranno a pagamento. Faranno differenza le utenze domestiche e non domestiche . Parametri di calcolo per l’assegnazione delle dotazioni saranno ad esempio il numero dei componenti del nucleo familiare o la presenza di bambini fino a tre anni (i pannolini, come gli assorbenti, vanno nel sacco rosso, come pure gli scontrini, le lettiere degli animali, i cotton fioc o i cerotti).

Serate informative in programma giovedì 8 novembre alle 21 in aula magna delle scuole di via Monginevro; venerdì 9 novembre alle 21 alle scuderie di Villa Borromeo; venerdì 9 alle 14.30 in aula consiliare (biblioteca) per le utenze non domestiche.

La distribuzione si svolgerà dal 12 al 30 novembre, nell’aula seminterrata sotto la biblioteca, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e il sabato solo la mattina. Per il ritiro occorrerà presentarsi muniti della tessera sanitaria o della Cem Card per le utenze non domestiche.

L’ecuosacco ha lo scopo di migliorare la differenziazione dei rifiuti, sollecitando l’attenzione con una dotazione di ecuosacchi misurata e anche educando alla separazione dei rifiuti. In caso di dubbi è possibile fare riferimento alla app di Cem Ambiente e al materiale informativo.

