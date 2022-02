Anche a Triuggio ci saranno contratti di locazione a canone concordato Siglato l’accordo, il Comune di Triuggio ha aderito all’accordo per i contratti di locazione a canone concordato sottoscritto dall’Ambito territoriale di Carate.

L’amministrazione comunale di Triuggio ha aderito all’accordo per i contratti di locazione a canone concordato sottoscritto dall’Ambito territoriale di Carate con le associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia. Il canone concordato prevede prezzi di locazione calmierati rispetto al libero mercato: per esempio un trilocale di 75 metri quadrati può essere affittato da un minimo di 3.450 euro a un massimo di 4.425 euro all’anno. «Se da una parte gli inquilini possono beneficiare di un canone d’affitto calmierato dall’altra i proprietari avranno benefici sull’Imu – ha spiegato Claudia Cattaneo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Triuggio -. Per gli immobili locati a canone concordato l’amministrazione comunale di Triuggio ha infatti previsto, oltre alla riduzione di legge del 25 per cento dovuta applicando l’aliquota del 10,4 per mille, l’applicazione di un ulteriore sconto del 50 per cento sulla parte rimanente dell’imposta da pagare». La durata del canone concordato prevede diverse formule rispetto ai contratti commerciali.

«Il nuovo accordo vuole essere un passo in avanti per dare aiuto a chi fatica a trovare un’abitazione dignitosa – ha aggiunto l’assessore alla partita -. Auspico che la correttezza e la fiducia tra proprietari e inquilini agevolate da questi accordi portino ad un mercato immobiliare più accessibile».

