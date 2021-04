Anche a Cesano Maderno le squadre di Ats hanno fatto i vaccini a domicilio Vaccini a domicilio anche a Cesano Maderno: nella giornata di sabato 24 aprile cinque squadre di medici di Ats hanno raggiunto le persone più fragili.

Vaccinazioni sempre più capillari in Brianza. Dopo che il servizio è stato già sperimentato in altre città brianzole (LEGGI QUI), sabato 24 aprile cinque équipe di Ats Brianza sono state presenti a Cesano Maderno per vaccinare le persone fragili, che si erano registrate sul portale di Regione Lombardia, ma non erano ancora state vaccinate. Già da lunedì scorso in città alcuni medici di base hanno iniziato a vaccinare a domicilio i propri pazienti ultraottantenni. Sabato 24 è stato il turno delle altre persone fragili che hanno ricevuto il vaccino direttamente al loro domicilio.

Soddisfatto il sindaco Maurilio Longhin: «Mi sono personalmente impegnato con i responsabili di Ats affinché venisse raggiunto questo risultato. Un servizio importante per i cittadini più fragili che devono essere tutelati e ai quali è doveroso offrire la possibilità di vaccinarsi senza affrontare spostamenti disagevoli e qualche volta oggettivamente impossibili».

L’amministrazione ha anche istituito un servizio gratuito di trasporto nei centri vaccinali delle persone in difficoltà per motivi di salute o altro. Il servizio viene organizzato in collaborazione con Croce bianca e Auser.

