Anas: «Nessuna criticità particolare»: Valassina, riaperto il tunnel nord del Monte Barro “Dai rilievi e controlli dei tecnici Anas non sono emerse criticità particolari – spiega Anas in una nota – Domenica è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, localizzato e circoscritto, che ha consentito di riaprire l’infrastruttura in piena sicurezza». Così la Valassina in direzione nord, chiusa all’altezza del tunnel del Monte Barro, è stata riaperta alle auto.

“Dai rilievi e controlli dei tecnici Anas, effettuati fin da subito dopo la chiusura e continuati nella giornata di domenica 30 giugno non sono emerse criticità particolari – spiega Anas in una nota – Sempre domenica 30 è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, localizzato e circoscritto, che ha consentito di riaprire l’infrastruttura in piena sicurezza per la circolazione stradale”.E così la galleria nord del traforo del Monte Barro è stata riaperta talle 18 di domenica 30 giugno, la comunicazione ufficiale è arrivata dall’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori.

Dovrebbe dunque tornare lentamente alla normalità la viabilità della zona, tra strada statale 36 e provinciali del Lecchese, andata completamente in tilt nella giornata di domenica 30 fin dal mattino, a causa della decisione di Anas di chiudere la canna nord del tunnel della Valassina dopo il crollo di alcuni calcinacci avvenuto nella giornata di sabato 29. Domenica mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo e nel primo pomeriggio si è fatta avanti l’ipotesi di una riapertura in serata. Inizialmente era stata avanzata la possibilità di riaprire intorno alle 20 della sera, poi la decisione di anticipare alle 18. Questa apertura permetterà ai gitanti che comunque hanno affollato il lago in questo torrido fine settimana di rientrare a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA