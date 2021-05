“Amo la Biblio”: a Mezzago un Biblioday per dire no al trasferimento degli uffici comunali nella biblioteca civica Iniziativa del gruppo di cittadini nato per tutelare gli spazi della “civica”: appuntamento il 5 giugno con un incontro in diretta Facebook per parlare del ruolo della biblioteca pubblica, laboratori per bambini e letture.

Proseguono le iniziative di “Amo la Biblio” il gruppo di cittadini nato nelle scorse settimane, che si oppone al progetto di trasferimento degli uffici comunali all’interno della biblioteca di Mezzago. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 5 giugno e si intitola Biblioday: «Cos’è il Biblioday? - si legge nella pagina del gruppo -. Una giornata dedicata alla nostra biblioteca di Mezzago e ai suoi spazi, per sottolineare ancora una volta il ruolo fondamentale che essi hanno all’interno della nostra comunità e le relazioni che hanno permesso di instaurare».

Il programma prevede per il mattino (dalle 10) un incontro in diretta Facebook con Antonella Agnoli, Marco Muscogiuri, Sergio Conti e Sergio Tramma, per parlare del ruolo della biblioteca pubblica e della connessione tra la biblioteca stessa e la comunità.

Nel pomeriggio, dalle 15, si terranno invece nel piazzale della biblioteca, in via Biffi, alcuni laboratori per bambini. Chiuderanno la giornata le letture con accompagnamento musicale previste per le 17.45 e a cura di R&Ad e Giorgio Foti. Posti limitati. Prenotazioni all’indirizzo mail [email protected]

