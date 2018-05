Amministrative 2018: identikit e temi dei quattro candidati per Seveso Il Cinema Politeama ospita lunedì 28 maggio il Faccia a faccia del Cittadino tra i candidati sindaco per Seveso: Luca Allievi, Paolo Butti, Antonio Cantore e Clemente Galbiati, i quattro candidati nelle amministrative del 10 giugno. Identikit e temi.

Il Cinema Politeama di via Galimberti 16 ospita lunedì 28 maggio, con inizio alle 21, il faccia a faccia del CIttadino tra i candidati sindaco per Seveso: Luca Allievi, Paolo Butti, Antonio Cantore e Clemente Galbiati, i quattro candidati nelle amministrative del 10 giugno.

L’identikit

Luca Allievi (Forza talia, Lega, Fratelli d’Italia): «Classe 1975, sono sposato ed ho due figli. La mia carriera professionale si è sviluppata come funzionario di importanti banche d’affari internazionali ed ha sempre costituito la mia principale fonte di reddito. Mi sono accostato alla politica iscrivendomi nel 1995 alla Lega Nord ed ho vissuto per questo movimento esperienze come consigliere comunale di minoranza ed assessore. Mi piace viaggiare e leggere, soprattutto i romanzi gialli e le biografie dei più importanti uomini politici del passato, come Winston Churchill o Ronald Reagan».

Paolo Butti (Pd, Impegno è servizio, Viva città): «Classe 1965, nell’ultimo lustro ho svolto a tempo pieno l’incarico di sindaco di Seveso. La mia attività professionale, per cui sto godendo di un’aspettativa, è quella di impiegato nel settore pubblicitario di una casa editrice. Sono sposato ed ho due figli. Il mio impegno politico è cominciato nel 1998 e, prima di essere eletto primo cittadino, sono stato consigliere comunale di opposizione, nell’ordine per Città Futura e per il Partito democratico. Suono il pianoforte ed ho giocato a calcio in gioventù. Sono tifoso del Milan».

Antonio Cantore (Movimento 5 Stelle): «Classe 1958, nella vita di tutti i giorni lavoro come impiegato in una multinazionale farmaceutica, con l’incarico di amministratore di subappalti. Figlio di un carabiniere e di una casalinga, fin da piccolo ho avuto un’educazione improntata alla legalità. Sono sposato e padre di una figlia. Quella che sto affrontando è la mia prima esperienza in politica. Nel tempo libero, non ho hobby particolari. Mi piace comunque molto lo sport, che seguo volentieri alla televisione, ed in modo particolare il calcio. La mia squadra del cuore è la Juventus».

Clemente Galbiati (MuoviAmo Seveso): «Classe 1950, sono laureato in architettura ed oggi sono in pensione, pur se dal 2009 sono assistente al Politecnico di Milano del laboratorio di costruzione dell’architettura I. Sono vedovo, con due figli e tre nipoti. Il mio impegno politico ha preso il via nel 1998, quando sono stato eletto sindaco a capo di una coalizione di centrodestra, incarico che ho poi ricoperto fino al 2008. Dopodiché, è iniziata la mia esperienza di volontario nella casa di riposo delle suore infermiere di San Carlo».

Il tema

Allievi: tecnologia e sicurezza

Famiglia, sicurezza e viabilità sono invece alcuni dei cardini del programma proposto da Luca Allievi e dalla coalizione di centrodestra che lo appoggia, di cui fanno parte Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. «È nostra ferma intenzione -hanno sottolineato in questo contesto Allievi ed i suoi sostenitori- investire su tecnologie di vigilanza a distanza come le telecamere, da disporre in quanti più punti nevralgici del territorio possibili e con priorità ai punti maggiormente sensibili, come ad esempio le stazioni ferroviarie, le scuole ed i parchi».

Butti: più doppie al sistema viario

Sviluppo sostenibile, sussidiarietà, partecipazione e trasparenza sono alcuni dei fili conduttori indicati dal sindaco Paolo Butti e dalla coalizione che lo sostiene, composta dal Partito democratico e dalle civiche Impegno è Servizio e VivaCittà, nel loro programma elettorale. «La chiusura di Aspes -hanno scritto Butti ed i suoi candidati consiglieri-, ex azienda municipalizzata comunale in perdita, e l’attuazione del piano di efficientamento energetico degli edifici comunali e della pubblica illuminazione permetterà il raddoppio delle risorse destinate alla riqualificazione del sistema viario. Verranno riqualificate inoltre le zone commerciali storiche dei centri cittadini».

Cantore: voce ai cittadini

Dal canto loro, il Movimento 5 Stelle ed il suo candidato Antonio Cantore hanno scelto lo slogan “Seveso, fatti sentire!” per indicare il desiderio di una partecipazione sempre maggiore della popolazione. «La situazione del paese tagliato in due dalla ferrovia è tristemente nota a tutti -hanno argomento Cantore ed i pentastellati-. Il nostro obiettivo è l’interramento della rete ferroviaria, se ancora possibile dopo le decisioni imposte dall’ultima amministrazione».

Galbiati: rigenerazione urbana

Il movimento all’interno della città, la sicurezza sociale, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono al contrario alcuni degli argomenti che Clemente Galbiati e la civica MuoviAmo Seveso, di cui è fondatore, si sono proposti di affrontare. «Seveso è una città consolidata -hanno spiegato l’ex primo cittadino ed i componenti della sua lista-, ma ha bisogno di investimenti per una rigenerazione urbana dell’esistente. La pianificazione deve rispondere a questo bisogno della città: creeremo le condizioni per uno sviluppo positivo e rigenerativo».

