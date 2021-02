Amministrative, ad Arcore centrodestra unito al voto per il sindaco Verso le elezioni amministrative: ad Arcore il centrodestra si presenta unito con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia insieme per cercare di riconquistare largo Vela dopo dieci anni di centrosinistra.

«A Roma ragionano sui massimi sistemi, ma qui ad Arcore noi dobbiamo pensare alle cose concrete, ai problemi della città e a risolvere quelle questioni sulle quali la sinistra non è stata all’altezza». Così Laura Besana, consigliere comunale della Lega e, stando ai rumors, possibile candidato del centrodestra alle prossime amministrative, ha commentato lo scollamento che si sta verificando a Roma nei partiti della coalizione.

Il messaggio è chiaro: se anche intorno all’appoggio a Mario Draghi i lumbard, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno posizioni differenti tra gli scranni romani, ad Arcore non ci sono motivi di separazione. La rivoluzione politica che a livello nazionale si sta verificando in questi giorni e che ha stravolto gli equilibri e i rapporti tra partiti, potrebbe insomma non avere troppe ripercussioni su un’unità del centrodestra che, a livello comunale, è vista come indispensabile per poter sottrarre al centrosinistra Largo Vela, dopo 10 anni di governo Colombo.

Che la Lega sia morbida sulla questione è piuttosto prevedibile, considerato che il leader Matteo Salvini è stato il primo a sbilanciarsi verso Mario Draghi. Più attriti sarebbero potuti nascere in seno a Fratelli d’Italia, i duri e puri dell’opposizione alle sinistre che inneggiano alla coerenza attraverso Giorgia Meloni.

Pino Tozzi, del direttivo di Fratelli d’Italia e storico elemento della destra locale, commenta: «Salvo indicazioni perentorie del partito a livello superiore, qui ad Arcore non abbiamo motivo di separarci. Anche perché tatticamente questo non avrebbe senso. E comunque la nostra posizione a Roma non è così problematica: il partito si asterrà dal voto a Draghi e di volta in volta valuterà le posizioni da prendere. Io sostengo la coerenza. È come se mi si chiedesse di allearmi alla sinistra qui ad Arcore, impossibile».

Impossibile, scherza Tozzi, sebbene la più probabile candidata sindaco del centrosinistra, Paola Palma, sia sua cognata: «Non è questione di persone, ma di ideali».

Più defilata al momento Forza Italia, rappresentato oggi dai veterani Attilio Cazzaniga e Claudio Bertani ma bisognosa di nuova linfa a livello di segreteria. Si vocifera che proporrà al centrodestra come candidato il consigliere monzese Nicolas Monguzzi, vicino a casa Berlusconi. Se così fosse, potrebbe doversi giocare il ruolo di candidato unico con Laura Besana (Lega) e Maurizio Bono (Fratelli d’Italia).

