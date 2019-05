Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i 3 candidati sindaco per Muggiò Volata finale verso le elezioni amministrative di domenica 26 maggio. A Muggiò i candidati per la fascia tricolore sono Maria Fiorito, Cristian Iucolino e Pietro Zanantoni a confronto nel Faccia a faccia del Cittadino: giovedì 23 maggio a Cascina Faipò.

Volata finale verso le elezioni amministrative di domenica 26 maggio. A Muggiò i candidati per la fascia tricolore sono Maria Fiorito, Cristian Iucolino e Pietro Zanantoni.

Fiorito è il sindaco uscente e va a caccia del bis sostenuta da Pd, Insieme per Muggiò, Democratici Civici, Muggiò Partecipata, Cristian Iucolino è il candidato del Movimento 5 Stelle e Pietro Zanantoni, già sindaco e lunga esperienza politica in città, è lo sfidante della coalizione di centrodestra che riunisce Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi con Pietro Zanantoni.

Il Faccia a faccia organizzato dal Cittadino li metterà di fronte su programmi, le idee e le prospettive per costruire la Muggiò del presente e del futuro. Appuntamento giovedì 23 maggio, alle 21, nell’auditorium di Cascina Faipò, in via Filippo Meda. L’ingresso è libero e saranno presenti oltre ai candidati i giornalisti del Cittadino Claudio Colombo, direttore, Luca Scarpetta e Paolo Rossetti.

Temi caldi della campagna elettorale il destino del mausoleo Casati, argomento preso a cuore sia da Zanantoni che da Fiorito così come il tema della famiglia (Fiorito ha ipotizzato una delega assessorile) e sussidiarietà (Zanatoni), inclusione e lotta agli sprechi (Iucolino).

