Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i 3 candidati sindaco per Agrate Brianza Faccia a Faccia del Cittadino ad Agrate Brianza lunedì 13 maggio: di fronte i tre candidati alla fascia di sindaco Simone Sironi, Dino Bosisio, Giuseppe Procopio. Prevista la diretta.

Tre candidati ad Agrate Brianza per le elezioni amministrative del 26 maggio: il sindaco uscente Ezio Colombo passerà il testimone a uno tra Simone Sironi, attuale vice sindaco e assessore, Dino Bosisio e Giuseppe Procopio.

Il centrosinistra di “Insieme per Agrate” per continuare a governare dopo venti anni punta su Sironi.



Agrate Simone Sironi insieme per agrate

(Foto by Michele Boni)

«Ho scelto di candidarmi a sindaco - ha detto in occasione della presentazione delle liste – perché credo di avere le competenze e anche le conoscenze dei problemi che riguardano il nostro paese. Mi candido con una lista che conosce, ama e si impegna per Agrate. Io sono solo la punta della squadra perché al mio fianco ci sono persone preparate. Noi dobbiamo avere coraggio e sognare per il nostro Comune. Il programma che abbiamo intenzione di mettere in campo non è il frutto di un lavoro fatto in qualche stanza privata ma il risultato della condivisione e ascolto di tutti i cittadini, che ci hanno dato oltre 300 contributi e suggerimenti».

Per esempio la volontà di ridurre le emissioni di Co2 del 40% (entro il 2024), costruire i giardini di Villa d’Adda, rilanciare il cineteatro Duse, costruire una casa di riposo in centro paese, trovare un nuovo spazio per il centro anziani, creare le consulte di quartiere.

Agrate Dino Bosisio Agrate con

(Foto by Michele Boni)

L’ex assessore Dino Bosisio è il candidato di “Agrate con”, la coalizione di centrodestra che raggruppa Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e il Centro Popolare di cui è emanazione diretta proprio Bosisio.

«Siamo una squadra di persone competenti e capaci – ha detto nei giorni scorsi presentando la sua squadra – ognuno specializzato nel proprio settore e, anche se non tutti hanno una grande esperienza amministrativa, io li aiuterò in questo percorso trovando anche il sindaco del futuro. A noi piace lavorare e non fare le cose solo per apparire e basta. Pensiamo innanzitutto alla Rsa per anziani, magari non nell’ex scuola elementare di via Ferrario, ma proprio dove c’è già una casa di riposo dalle suore. I vigili devono consumare le suole delle scarpe e le gomme delle auto per difendere il territorio. Il progetto della nuova piazza anche se è già partito va un po’ rivisto».

Agrate Giuseppe Procopio 5 stelle

(Foto by Michele Boni)

Tante idee infine per il Movimento Cinque Stelle che candida Giuseppe Procopio, 42 anni e impiegato di St Microelectronics. «Puntiamo con decisione a rendere sempre più vivibile e vivace il nostro paese – ha dichiarato – e soprattutto vogliamo rendere sempre più partecipi i nostri cittadini alla cosa pubblica. Noi non siamo politici, ma cittadini che si mettono a disposizione per il bene comune: vogliamo riqualificare l’esistente e non occupare nuovi terreni, realizzare una Rsa, promuovere progetti per i ragazzi dai 14 ai 26 anni e introdurre i bus a chiamata come a Vimercate, oltre ad investire sulla sicurezza del territorio».

L’occasione per conoscere i candidati e fare domande è il Faccia a faccia del Cittadino: lunedì 13 maggio alle 21 nell’auditorium Rigoni-Stern in via Ferrari. Presenti i giornalisti Claudio Colombo, direttore del Cittadino, Carla Colmegna e Michele Boni. Prevista la diretta Facebook e su www.ilcittadinomb.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA