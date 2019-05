Amministrative 2019: il Faccia a faccia a Bernareggio I Faccia a faccia del Cittadino tra i candidati sindaco fanno tappa a Bernareggio: giovedì 2 maggio alle 21 con Andrea Esposito e Emanuela Baio.

Una sfida a due a Bernareggio per la poltrona di primo cittadino: il lizza il sindaco uscente Andrea Esposito e Emanuela Baio.

La lista di centrosinistra di Esposito “Bernareggio per tutti” contro “Vita Nuova per Bernareggio e Villanova” di Baio, sostenuta da Popolo della Famiglia, Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Sfumata all’ultimo la presenza della terza lista “Bernareggio bene comune” dell’ex sindaco Fernando Vertemati.

L’occasione per conoscere i candidati è giovedì 2 maggio nel Faccia a faccia organizzato dal Cittadino nell’auditorium Europa. Tra gli argomenti il futuro di Palazzo Landriani, le Rsa Machiavelli, via Dante, il problema delle discariche abusive sul territorio, l’ecuosacco. Appuntamento alle 21 in via Morselli. Presenti con i candidati i giornalisti Claudio Colombo, direttore del Cittadino, Carla Colmegna e Gabriele Galbiati.

