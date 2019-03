Amministrative 2019, centrodestra unito a Sovico: candidata a sindaco la leghista Barbara Magni Centrodestra unito a Sovico per le amministrative della primavera: il candidato sindaco della coalizione è la leghista Barbara Magni, presentata giovedì 14 marzo. Tra i temi sicurezza e rivitalizzazione di Sovico. Perché dice: “Negli ultimi 10 anni il paese è morto”.

“Centrodestra Sovico” è il nome della lista che si presenta alle elezioni amministrative di maggio e l’alfiere della coalizione formata da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, lista civica “Popolari per Sovico” è l’avvocato Barbara Magni, 49 anni, militante della Lega Nord, attuale membro della Commissione comunale Istruzione e Cultura e vice presidente di Pro Loco Sovico.

Il suo nome circolava da tempo e giovedì 14 marzo il candidato sindaco è stato ufficialmente presentato alla stampa, alla presenza di militanti e sostenitori dei 4 gruppi cittadini e del segretario provinciale della Lega Nord, Andrea Villa.

LEGGI Sovico: Galli scioglie le riserve, sarà il candidato sindaco del centrosinistra - VIDEO

Nelle due precedenti tornate elettorali il centrodestra si era presentato diviso nonostante gli intendimenti, dopo 10 anni le forze si compattano in una coalizione guidata da Magni che punta “a dare continuità al mio impegno nel sociale e nella vita del paese” e a “contribuire al cambiamento per fare tornare Sovico ad essere rappresentata dalla maggioranza storica e naturale del centrodestra”. Per il segretario cittadino della Lega, Andrea Colombo, “la quadra è stata trovata velocemente”, per Marco Ciceri (Forza Italia), “l’unione del centrodestra attesta il superamento di criticità ed ostacoli nell’interesse esclusivo del paese attraverso posizioni convergenti su temi, la nostra coesione si dimostrerà da oggi in poi”. Per i “Popolari per Sovico”, Elena Valtorta ha rimarcato il valore del candidato sindaco, mentre per Fratelli d’Italia, Vincenzo Mazzeo ha coniato una sorta di slogan “uniti contro Uniti” in riferimento alla fazione opposta di centrosinistra.

Col programma in fase di definizione, Barbara Magni cita alcuni temi cardine: sicurezza, attenzione alla persona, rivitalizzazione di Sovico. Perché dice: “Negli ultimi 10 anni il paese è morto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA