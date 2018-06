Amministrative 2018: sfida alla Lega a Lazzate nel Faccia a faccia del Cittadino - VIDEO Rivedi il dibattito

Loredana Pizzi, Andrea Fenocchio e una platea non disposta a fare sconti. Il Faccia a faccia elettorale di Lazzate, martedì sera in arengario, è stato un duello tra il sindaco uscente in quota Lega e lo sfidante di Lazzate In Movimento.