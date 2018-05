Amministrative 2018: più di 300 a Seveso per il Faccia a faccia tra i candidati sindaco - VIDEO Rivedi il dibattito Sono stati 340 i cittadini di Seveso presenti al teatro Politeama con il CittadinoMb per il Faccia a faccia tra i quattro candidati sindaco alle elezioni amministrative del 10 giugno. Rivedi il dibattito.

A Seveso quattro candidati per una poltrona, quello su cui siede al momento Paolo Butti. Il sindaco uscente è uno dei candidati che si presenteranno alle urne la prossima domenica 10 giugno, insieme a Luca Allievi, all’ex primo cittadino Clemente Galbiati e ad Antonio Cantore. E la temperatura elettorale ha cominciato a salire già lunedì sera, al Politeama, dove gli aspiranti sindaco si sono confrontati nel faccia a faccia elettorale organizzato da il Cittadino. Erano 340 i sevesini intervenuti all’appuntamento, che accanto all’immancabile tema della ferrovia ha affrontato alcuni degli aspetti più rilevanti dell’agenda politica e sociale cittadina.

LEGGI Il calendario dei Faccia a faccia: martedì 29 maggio tocca a Nova Milanese

SEVESO ELEZIONI COMUNALI FACCIA A FACCIA CANDIDATI SINDACO

(Foto by Attilio Pozzi)

L’argomento forse più sentito è stato il lavoro. La miccia l’ha innescata uno spettatore, che ha ricordato le sue difficoltà nel ricollocarsi, con cui sta facendo i conti ormai dal 2012.

I candidati hanno risposto puntando sullo sportello lavoro comunale e oplitiche per le attività del territorio (Butti), la riqualificazione dell’area delle ex piscine (Cantore), percorsi di formazion (Galbiati), attirare interesse e visitatori come un volàno per la ripresa (Allievi).

(* ha collaborato Paolo Colzani)

SEVESO ELEZIONI COMUNALI FACCIA A FACCIA CANDIDATI SINDACO

(Foto by Attilio Pozzi)

RIVEDI IL DIBATTITO





PARTE 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA