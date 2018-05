Amministrative 2018: identikit dei quattro candidati per Nova Milanese Martedì 29 maggio, i 4 candidati sindaco per Nova Milanese si fronteggiano al Teatro BinarioNova di via Giussan, nel Faccia a faccia del Cittadino. Sono Eugenio Pizzigallo, Fabrizio Pagani, Andrea Romano e Massimo Cattaneo.

Martedì 29 maggio, i 4 candidati sindaco per Nova Milanese si fronteggiano al Teatro BinarioNova di via Giussani, moderatore il direttore del Cittadino Claudio Colombo, nel Faccia a faccia che li presenterà alla città. Sono Eugenio Pizzigallo, Fabrizio Pagani, Andrea Romano e Massimo Cattaneo.

Massimo Cattaneo (Per Nova con...cretamente, Nova che cambia): «Ho 57 anni, sono sposato con Audrey, di origini irlandesi, e ho tre figli. Sono nato e cresciuto a Nova, ho una laurea in Economia e Commercio e sono un imprenditore. Non sono un tifoso nel senso stretto del termine, ho anch’io alcune squadre preferite ma sono contrario agli estremismi: come regola di base nella mia attività di allenatore delle giovani leve del rugby dico sempre “giochiamo bene e sportivamente, vinca il migliore”».

Eugenio Pizzigallo (Nova Ideale, Lega, Di Più per Nova, Forza Italia): «Sono Eugenio Pizzigallo, ho 57 anni, sono originario di Martina Franca (TA), felicemente sposato da 31 anni con Antonella. Viviamo a Nova dal 1989. Sono stato comandante della locale stazione dei carabinieri, dal 2015 in congedo. Presiedo l’Associazione Nazionale Carabinieri di Nova. Il mio sport preferito è il calcio, tifo per la Polisportiva di Nova, Il Martina Franca e l’Inter. Per hobby alleno da 18 anni squadre giovanili alla Polisportiva di Nova».

Fabrizio Pagani (Partito democratico, Io lavoro per Nova, Vivere Nova, Unità a sinistra): «Ho 56 anni sono sposato con Antonella e ho due figlie. Sono diplomato ragioniere ed esercito la professione di commercialista in uno studio a Paderno Dugnano. Da sempre impegnato nel volontariato in oratorio sono coordinatore laico del polo pastorale della parrocchia di San Bernardo. Da ex giocatore ed ex dirigente della Polisportiva sono rimasto sempre un appassionato di sport e di calcio in particolare, sono un tifoso dell’Inter».

Andrea Romano (Noi con Andrea Romano sindaco): «Sono Andrea Romano, ho 58 anni sono insegnante di educazione musicale e direttore della Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra” di Cinisello Balsamo. Sono sposato da 35 anni con Enza e ho due figlie. Ho fatto del mio hobby una professione: adoro la musica, tra i compositori classici primo fra tutti Gustav Mhaler ma mi piace anche il jazz. A 6 anni già suonavo la tromba nella banda cittadina. Sono appassionato di Formula 1, non seguo il calcio».

In settimana è tornata al centro della discussione elettorale la questione della sicurezza. Con il centrosinistra che continua a rassicurare che non si tratti della priorità assoluta per la città («Le forze dell’ordine ci hanno sempre detto che i reati consumati a Nova sono perfettamente nella media» ribadisce il candidato Fabrizio Pagani) ma che comunque nel programma ci sia già una mappa di impianti di videosorveglianza da realizzare. E Pagani detta anche un elenco di massima dei primi interventi: via Grandi, il parco giochi di via Fiume dove c’è il galeone, il centro sportivo. «Assumeremo sicuramente un nuovo agente di Polizia locale – promette il candidato del centrosinistra – In più miglioreremo la visibilità stradale, sostituendo con il led i punti luce della città».

Un punto di vista sicuramente originale è quello di Pizzigallo, che per 35 anni è stato maresciallo dei carabinieri. «Perché fino ad oggi non è stato fatto niente in materia di videocontrollo a Nova? Secondo me perché la sinistra in generale l’ha sempre vista negativamente, come una sorta di “militarizzazione” del territorio.. La nostra idea di videosorveglianza è nota: il sistema sarà attivato in collaborazione con il Comando della Polizia locale ma le immagini saranno utilizzabili e consultabili da parte di tutte le forze dell’ordine».

Secondo Massimo Cattaneo: «Si dovrebbero sviluppare impianti di videosorveglianza privati ad uso pubblico. A quanto ne so i carabinieri accoglierebbero con grande favore questa soluzione».

Andrea Romano infine, è persuaso che finora non sia stato fatto nulla «perché si è sottovalutato il problema. Manca sicuramente un sistema di videosorveglianza capillare e diffuso sul territorio con sala di regia a cura di vigilanza privata. Massima precedenza a piazza Salvo d’Acquisto, piazza Marconi, le piazze dei mercati, piazza Gioia e oratorio, via Leopardi e via Venezia per l’alto numero di furti avvenuti».n

