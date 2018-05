Amministrative 2018: auditorium di Nova Milanese gremito per il Faccia a faccia - VIDEO Rivedi il dibattito VIDEO - Due ore abbondanti senza esclusioni di colpi ma all’insegna della grande correttezza: i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Nova Milanese si sono confrontati nella serata di martedì 29, nel corso del Faccia a faccia organizzato dal Cittadino.

Due ore abbondanti senza esclusioni di colpi ma all'insegna della grande correttezza: i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Nova Milanese si sono confrontati nella serata di martedì 29, nel corso del Faccia a faccia organizzato dal Cittadino. L'auditorium comunale di piazza G.I.O.IA., la bella location scelta per la serata, ha segnato il tutto esaurito con oltre trecento presenze.

Massimo Cattaneo (Per Nova con... cretamente, Nova che Cambia), Fabrizio Pagani (Partito democratico, Io lavoro per Nova, Vivere Nova, Unità a sinistra per Nova), Eugenio Pizzigallo (Nova Ideale, Lega, Di più per Nova, Forza Italia) e Andrea Romano (Noi con Andrea Romano sindaco) si sono confrontati sui temi più dibattuti della città, da quelli viabilistici (il Piano urbano del traffico e la contestata via Leopardi), alla gestione del centro sportivo, ai trasporti con particolare riferimento ai collegamenti con Palazzolo Milanese, al rilancio del commercio locale.

A moderare l’incontro, dopo la presentazione del direttore del Cittadino, Claudio Colombo, i corrispondenti locali Giusy Taglia e Pier Mastantuono che hanno anche raccolto alcune domande del numeroso e interessato pubblico.

