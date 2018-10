Amiche per mano in marcia contro i tumori: tremila al parco Toti di Paderno Dugnano - FOTO FOTO - Un successo per il messaggio che gli organizzatori volevano trasmettere: “Insieme si può vincere”. I chirurghi dell’Humanitas Bergamo hanno lavorato in cucina con i volontari, medici e infermieri erano seduti al tavolo con le loro pazienti.

Un fiume rosa nella prima nebbia autunnale: era questo lo spettacolo offerto dal Parco Toti al momento della partenza della Camminata Solidale organizzata dall’Associazione ’Amiche per Mano’. Una straordinaria partecipazione di pubblico, con circa 3.000 iscritti, ma soprattutto un successo per il messaggio che gli organizzatori volevano trasmettere: “Insieme si può vincere” il tumore alla mammella.

Un’esperienza non facile, che segna l’esistenza di donne anche in giovane età, ma che oggi viene affrontata con ottime prospettive di cura e di guarigione. Soprattutto se sostenuta dal principio della collaborazione: “Abbiamo creduto nella novità proposta dal dottor Grassi per Breast Unit per garantire alle pazienti tutte le cure in un’unica struttura e in tempi brevissimi. E’ stata un’altra dimostrazione dell’eccellenza della sanità lombarda” ha detto nel suo intervento l’assessore Giulio Gallera. Una strategia arricchita dalla solidarietà umana del personale di Humanitas Bergamo e delle ’Amiche per Mano, che ha contraddistinto tutta la manifestazione: l’emozione del dottor Grassi nel suo intervento, le attestazioni di stima per lui e per l’Associazione ’Amiche per Mano’ delle autorità presenti, il consigliere regionale Marco Alparone, il sindaco di Paderno Dugnano Gianluca Bogani ed Emilio Bombardieri Direttore Scientifico di Humanitas Bergamo.

Partita avvolta nella bruma autunnale, la Camminata Solidale si è conclusa sotto un cielo terso e con un caldo sole. Plastica metafora del percorso che molte delle partecipanti avevano affrontato: dal grigiore della diagnosi alla luce della vittoria contro il tumore alla mammella. L’ultimo atto è stato il pranzo comunitario a base di salamelle. Straordinario guardare i chirurghi lavorare in cucina con i volontari. Emozionante vedere medici e infermieri seduti al tavolo con le loro pazienti. Un piccolo, grande esempio di eccellenza umana e medica nato sull’asse Humanitas Bergamo - Paderno Dugnano. Regia dottor Massimo Grassi. Organizzazione Mara Viti e ’Amiche per Mano’. Protagoniste donne di ogni età, capaci di camminare insieme per vincere insieme.

