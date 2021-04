Ambulanze in codice rosso e l’elisoccorso per una caduta da cavallo a Ornago e un incidente stradale a Lesmo Ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza. Il primo intervento è avvenuto in via Banfi dove una 42enne è caduta da cavallo, è grave. Il secondo in via Carlo Maria Maggi con due persone coinvolte: un 34enne è stato soccorso in codice giallo.

Doppio intervento in codice rosso del personale sanitario inviato dal 118, segnalato dalla Agenzia emergenza urgenza, nel tardo pomeriggio di sabato 17 aprile, attorno alle 18, a Ornago e Lesmo. Nel primo caso si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso dopo una caduta da cavallo avvenuta in un centro ippico. Ferita gravemente una donna di 42 anni che è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Due ambulanze e una automedica si sono invece portate a Lesmo, in via carlo Maria Maggi per un incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista. Un 34enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Sia a Ornago che a Lesmo sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

(Notizia aggiornata)

