Ambulanze ad Arcore tra via Edison e via Golgi: soccorsa una donna ai giardini

Due ambulanze ad Arcore a cavallo delle 22 di lunedì 17 settembre per due distinti interventi a pochi metri uno dall’altro: ai giardini di via Golgi soccorsa una donna in stato confusionale, al palazzo dello sport di via Edison una pallavolista tredicenne.