Ambiente, sversamento ai Cariggi tra Veduggio e Renate: il Movimento animalista si mobilita

Reazioni allo sversamento in zona Fossarone dei giorni scorsi, nel territorio di Veduggio al confine con Renate. L’episodio risale alla giornata di mercoledì quando alcuni automobilisti transitando lungo la strada provinciale hanno notato nei prati allagati dei Cariggi una sostanza di color giallo che galleggiava in superficie all’acqua piovana.

L’accompagnava un cattivo odore. La segnalazione è arrivata al sindaco, Antonia Molteni, che ha allertato i tecnici Arpa che hanno prelevato campioni e ripulito la zona fino a giovedì da quella che, a una prima analisi, è sembrata una “emulsione”.

Il Movimento Animalista della Brianza ha scritto al sindaco di Renate Matteo Rigamonti per chiedere “Quali provvedimenti l’amministrazione comunale intende attuare per prevenire ulteriori gesti criminali che mettano a repentaglio non solamente l’ambiente, ma anche la salute dei cittadini e la sopravvivenza della fauna selvatica”. La richiesta è firmata Barbara Zizza e Chiara Nogarotto, rispettivamente responsabile e viceresponsabile della sezione Monza e Brianza. La lettera, inviata con il preoccupato sostegno della responsabile regionale Manuela Gigante, contiene anche una richiesta di incontro.

“Auspichiamo – scrivono Zizza e Nogarotto - che chi si è macchiato di un gesto simile venga assicurato quanto prima alla giustizia, perché i gravi atti di inquinamento ambientale non possono e non devono passare impuniti. Il patrimonio ambientale è di tutti e le amministrazioni locali hanno l’obbligo di tutelarlo al meglio e con ogni mezzo possibile. In Brianza ormai è emergenza e questi atti criminali non possono essere più tollerati”.

