Altro incidente a Lentate sul Seveso, motociclista ricoverato in prognosi riservata È stato trasportato a Legnano in elisoccorso il motociclista di 54 anni che nel pomeriggio di sabato 28 settembre ha avuto un incidente con un’auto a Lentate: è ricoverato in prognosi riservata.

Un altro incidente a Lentate sul Seveso nel sabato nero delle strade: dopo la morte di una donna nel corso della notte, uno scontro nella metà del pomeriggio di sabato 28 settembre. Lo schianto questa volta è avvenuto tra un’auto e una moto. Le conseguenze peggiori per il motociclista di 54 anni che è stato in un primo momento soccorso dal personale della Croce rossa di Misinto. Sono stati gli stessi soccorsi a chiedere l’intervento dell’elisoccorso che è arrivato da Como e ha trasportato il paziente all’ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’uomo ha riportato diversi traumi ma non ha mai perso conoscenza sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Lentate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA