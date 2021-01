Altre accuse per il “dottor Berti”, il finto ginecologo gia condannato per abusi Nuove accuse per il “dottor Berti”, l’ingegnere brianzolo cinquantenne già condannato a Milano a 8 anni di reclusione per abusato di una quindicenne e di una diciassettenne fingendosi ginecologo.

Nuove accuse per il “dottor Berti”, il finto ginecologo già condannato a Milano a 8 anni di reclusione per aver abusato di una quindicenne e di una diciassettenne. Per l’uomo, in realtà un ingegnere cinquantenne brianzolo, la Procura di Milano ha chiesto il processo per altri episodi di violenze sessuali ai danni di minori, adescamento e pornografia minorile, che avrebbe commesso tra l’aprile del 2014 e il febbraio del 2019. Nel nuovo filone vengono contestati altri 18 capi d’imputazione.

LEGGI Tutte le notizie sull’arresto del “dottor Berti” e le indagini

L’uomo era già stato condannato a maggio 2020. Spacciandosi per ginecologo adescava giovani vittime online attraverso falsi profili sui social network e poi abusava di loro. Durante le indagini la polizia di Stato aveva lanciato un appello ad altre potenziali vittime anche attraverso la trasmissione ”Chi l’ha visto?”. Tra il 2018 e il 2020, gli inquirenti hanno individuato altre 11 minorenni, tra cui due che nel 2014 e nel 2018 avrebbero subito abusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA