Alta tensione a Nova Milanese, due aggressioni nel giro di 24 ore Nel volgere di 24 ore, a Nova Milanese si sono registrate ben due aggressioni.

Duplice lite con intervento delle forze dell’ordine a Nova Milanese nel breve volgere di 24 ore. Il nervosismo di questi giorni di permanenza coatta entro le mura domestiche si fa sentire, e spesso sono i vicini di casa a farsi saltare i nervi. È successo attorno a mezzogiorno di venerdì 26 marzo in un caseggiato del centro, in via Madonnina 1 proprio a lato della chiesa di Sant’Antonino. Ed è successo di nuovo il giorno dopo, sabato 27 marzo in via Dante, che poi è il tratto novese della Monza-Saronno.

Nel primo caso, i vicini di casa venuti alle mani sono stati ricondotti a più miti consigli dall’intervento di una pattuglia della polizia locale. In realtà il condòmino ad avere avuto la peggio, un 47enne, è stato raggiunto sul posto dall’equipaggio di Sos Uboldo, ma non ha avuto bisogno di ricovero presso il pronto soccorso di una delle strutture ospedaliere della zona. È stato visitato sul posto e gli agenti intervenuti ne hanno preso la testimonianza prima di concludere l’intervento.

La seconda aggressione, quando mancavano pochi minuti alle 12 di sabato 27 marzo, si è verificata lungo la Monza-Saronno. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio ma degli aggressori non c’era già più traccia. La vittima, un 23enne residente in zona è stato ricoverato per accertamenti presso il triage del San Gerardo ed è stato dimesso subito dopo.

