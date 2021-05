Alpini di Lissone in lutto per Tarcisio Ronzoni: «Hai lottato fino all’ultimo per tenere lo zaino in spalla» Lo struggente saluto delle penne nere all’82enne che recitava in chiesa la Preghiera dell’Alpino. Quella che sarà letta per lui durante i funerali che saranno celebrati mercoledì 12 maggio, alle 10.30, nella chiesa prepositurale.

“Caro Tarcisio, la preghiera dell’Alpino che leggevi sempre tu, purtroppo questa volta dovrà essere letta per te. Hai lottato fino all’ultimo per tenere lo zaino in spalla e domenica 9 maggio, con immenso dispiacere, abbiamo appreso la notizia del tuo ultimo viaggio, verso il Paradiso del Cantore. Rimarranno in tutti noi bellissimi ricordi, di un grande Alpino, di un grande uomo. Ciao Tarci!....come molti di noi ti chiamavano”.

È il commosso saluto reso dal Gruppo Alpini di Lissone a Tarcisio Ronzoni, scomparso a 82 anni. Un alpino che ha dato tanto sino all’ultimo alla causa solidale delle penne nere di Lissone, un uomo per bene che recitava in chiesa la struggente Preghiera dell’Alpino. Quella che sarà letta per lui durante i funerali che saranno celebrati mercoledì 12 maggio, alle 10.30, nella chiesa prepositurale di Lissone.

