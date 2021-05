Allerta meteo a Milano e in Lombardia: temporali forti e vento tra sabato 29 e domenica 30 maggio Nella serata di sabato 29 e per tutta la notte fino alla mattina di domenica 30 maggio allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia per temporali forti e vento.

Allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per la serata di sabato 29 maggio e fino a domani a Milano, in previsione del passaggio di una perturbazione. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, per il monitoraggio, attivo nel centro di via Drago. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di MM.

L’allerta meteo riguarda, dalla serata fino alla notte, anche tutta la Lombardia: la Regione ha emesso un’allerta gialla per il rischio di temporali forti. «Ci sarà un graduale aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio di sabato 29 - è la nota che accompagna l’allerta -, con precipitazioni da sparse a diffuse su fascia alpina, prealpina e Appennino. Limite neve oltre 2.000 metri circa. Interessamento in parte sparso anche ai settori di pianura verso sera, in particolare pianura centro-orientale. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio e temporale. Venti dai quadranti orientali, con velocità medie orarie in pianura a tratti fino a 30 km/h; oltre 700 metri intensità più elevate tra 30 e 50 km/h. Possibili inoltre raffiche fino a 50 km/h in pianura e su Appennino e 60 km/h su fascia alpina e prealpina».

Nella notte «proseguimento dell’instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. In esaurimento in mattinata, in particolare sui settori di pianura. Nel corso della giornata di domenica 30 ripresa dell’instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi con brevi rovesci o temporali; possibili occasionali altrove. Limite neve oltre 2.000 metri circa. Venti al di sotto dei 1.500 metri in prevalenza dai quadranti orientali, con velocità medie orarie oltre 700 metri verso sera a tratti possibili fino a 50 km/h».

© RIPRODUZIONE RISERVATA