Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Allenare la mente, un incontro a Macherio Assomensana, l’associazione di neuropsicologi che si occupa della ricerca anti-aging cerebrale e delle sue applicazioni, invita a un incontro a Macherio l’11 marzo per imparare a migliorare le tecniche per allenare la mente.

“Allenare la mente: se non la usi, la perdi”. Con questo invito Assomensana, l’associazione di neuropsicologi costituita nel 2004 che si occupa della ricerca anti-aging cerebrale e delle sue applicazioni, con la proposta di tecniche in grado di migliorare (a tutte le età) le capacità cognitive e prevenire l’invecchiamento mentale, arriva a Macherio venerdì 11 marzo alle 15 alla Corte del Cagnat.

All’incontro sarà presente il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana (presente in oltre città italiane, con sede a Monza) e docente all’Università Statale di Milano, che metterà in evidenza le strategie che si possono attuare per rendere sempre più agili ed ottimali le funzioni cerebrali.

“Come l’esercizio fisico costante contribuisce a rendere tonici i muscoli del corpo, alla stessa maniera allenare i neuroni si rivela il metodo più efficace per far sì che il nostro cervello si mantenga sempre al top della forma” precisa Iannoccari. La partecipazione all’incontro, organizzato da Assomensana in collaborazione con l’Associazione Culturale Spazio Mo.Mo, è gratuita. L’ ingresso è libero fino a esaurimento posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA