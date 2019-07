radaelli Monza -Via Baracca scarafaggi dai tombini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Allarme scarafaggi anche a Monza: l’incubo di via Baracca al buio Anche Monza vive l’incubo scarafaggi: l’allarme parte da via Baracca, zona Grazie Vecchie, dove i residenti hanno segnalato il problema più volte sia all’amministrazione comunale, sia a BrianzAcque. Oltre al problema delle blatte, c’è anche quello della via al buio.

Escono dai tombini e dalle bocche di lupo delle strade. Lo fanno nel cuore della notte e si insinuano nelle cantine, nei box e nelle case. Anche a Monza, in via Baracca, zona Grazie Vecchie, è allarme per l’invasione di scarafaggi. Esasperati, i residenti hanno segnalato il problema più volte sia all’amministrazione comunale, sia a BrianzAcque.

LEGGI Cesano Maderno, incubo scarafaggi a Binzago: portati in Comune su un vassoio

LEGGI Seregno, disinfestazione straordinaria dagli scarafaggi: «Un appello anche ai privati»



«Con esiti, però, al momento assolutamente fallimentari. Abbiamo visto qualche operatore, tempo fa, effettuare un sopralluogo: ma erano le due del pomeriggio e di scarafaggi, ovviamente, nemmeno l’ombra. Di notte, invece, la situazione si capovolge e noi siamo costretti a improvvisare veri e propri safari: le trappole non bastano e siamo preoccupati anche per le malattie che possono trasmettere».

I toni sono ormai esasperati, perché le blatte non fanno che crescere e moltiplicarsi e «trovarsele in casa, così tante, non è certo bello - per usare un eufemismo». Sollecitata, l’amministrazione comunale ha convocato una riunione a palazzo martedì pomeriggio: presenti i tecnici dell’ufficio giardini e i referenti di BrianzAcque.

«Le intenzioni - hanno riferito da piazza Trento - sono quelle di organizzare un sopralluogo nei prossimi giorni».

Monza -Via Baracca al buio

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Per capire come e dove intervenire, sarà necessario riuscire a individuare le cause del fenomeno e i punti esatti da cui gli scarafaggi fuoriescono. «Non è escluso che l’infestazione possa nascere da qualche vecchia fossa biologica privata».

Se il problema, invece, dovesse riguardare la rete fognaria, sarà il comune a richiedere a BrianzAcque un intervento di disinfestazione straordinaria, da mettere in atto a stretto giro. Nei mesi scorsi, lo stesso problema si è verificato anche in altri comuni della provincia: come a Seregno, ad esempio, e a Cesano . In entrambi i casi, BrianzAcque ha effettuato interventi straordinari di pulizia di caditoie e tratti di rete fognaria.

A Monza, in via Baracca, a peggiorare la situazione, però, c’è anche dell’altro: l’assenza di illuminazione. Sono infatti mesi che i residenti segnalano un guasto a uno dei lampioni della strada - quello di fronte al civico 5, per la precisione, «che sembra impossibile da riparare. Il che comporta - hanno concluso - che gran parte della strada rimanga al buio: una situazione che favorisce sicuramente la fuoriuscita delle blatte dai tombini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA