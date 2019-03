Incendio vettura a Giussano via Matteotti (Foto by Edoardo Terraneo)

Allarme dei residenti, vigili del fuoco a Giussano per un’auto in fiamme Soccorsi a Giussano in via Matteotti domenica sera per un’auto a fuoco. I vigili del fuoco sono stati allertati da diversi residenti.

Soccorsi a Giussano in via Matteotti domenica sera per un’auto a fuoco. I vigili del fuoco sono stati allertati da diversi residenti e, quando sono arrivati sul posto, gli uomini di Carate Brianza hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito, ingenti i danni all’auto che era parcheggiata nella via, in corso le indagini per risalire alla causa.



Incendio vettura a Giussano via Matteotti

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA