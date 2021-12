Allarme bomba a Cesano Maderno per un pacco in via Cerati: intervento degli artificieri, erano rifiuti

Carabinieri e artificieri in via Cerati a Cesano Maderno nel pomeriggio di martedì 14 dicembre per un allarme bomba: un uomo ha dato l’allarme dopo aver notato un pacco ricoperto da carta e scotch.