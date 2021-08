All’Acquaworld di Concorezzo possibile tampone rapido Covid su prenotazione all’ingresso Al costo di 5 euro, ne potrà usufruire anche chi fosse sprovvisto di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione dei minori di anni 12. Nel parco rimane in vigore l’obbligo dell’uso della mascherina al chiuso e nelle aree particolarmente affollate.

Tampone rapido Covid su prenotazione (https://acquaworld.it/it/landing/Greenpass) direttamente all’ingresso del parco acquatico. Lo propone da venerdì 6 agosto l’Acquaworld di Concorezzo, il primo e unico parco acquatico al coperto d’Italia. Ne potrà usufruire anche chi fosse sprovvisto di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione dei minori di anni 12.

«I tamponi rapidi - speficano da Acquaworld - verranno effettuati da personale specializzato dalle 9.30 alle 15 al costo di 5 euro e la prenotazione online è obbligatoria. In conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, infatti, dal 6 agosto l’ingresso sarà subordinato alla presentazione di Green Pass (cartaceo o digitale) o Certificazione Covid-19 che attesti di aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 (validità 9 mesi) o certificazione attestante la guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 o test molecolare o antigenico rapido, negativo al virus Sars-CoV-2 (effettuato al massimo 2 giorni antecedenti la data di visita o certificato medico attestante di appartenere alle categorie esonerate»

In assenza di tali requisiti: «Acquaworld non potrà autorizzare l’accesso e non saranno effettuati rimborsi. Rimane in vigore l’obbligo dell’uso della mascherina al chiuso e nelle aree particolarmente affollate e il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro».

