Alla scoperta degli alberi del Parco di Monza: tutte le sorprese del tesoro della Brianza Scoprire gli alberi del Parco di Monza e fare domande agli esperti: è la serie di incontri organizzata sulla pagina Facebook “Parco di Monza per sempre” a partire da venerdì 26 marzo.

La bellezza della natura del parco di Monza attira l’attenzione anche di chi non è esperto di botanica. Basta sollevare lo sguardo per scoprire alberi dalle forme e dai colori stupefacenti. Per soddisfare le curiosità dei profani ma anche per rispondere in modo più approfondito a quanti “masticano” la materia il gruppo Facebook “Parco di Monza per sempre” organizza per la serata di venerdì 26 marzo alle 21 in diretta sulla sua pagina il primo di un ciclo di incontri dedicato agli alberi del nostro polmone verde e, più in generale, al mondo delle piante e delle foreste.

Come è fatta una quercia? Quante sono le specie di aceri? E ancora: da che cosa è costituita la corteccia del platano? Alcuni esperti del settore risponderanno a queste e ad altre domande che potranno essere rivolte in diretta e forniranno utili consigli sulla cura e la manutenzione delle piante. Si parte con i fondamentali per poi addentrarsi via via, nei prossimi appuntamenti, in un mondo che riserverà numerose e gradite sorprese.

