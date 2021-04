Alla farmacia Mcfarma di Correzzana è possibile donare prodotti per neonati a famiglie in difficoltà Campagna promossa dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Casatenovo e patrocinata dal Comune di Correzzana. Si possono donare anche prodotti per l’igiene personale, esclusi invece farmaci o medicinali.

Recandosi alla sede della farmacia in via Kennedy 2 chi vuole può lasciare in dono prodotti per neonati e la prima infanzia, ma anche per l’igiene personale (dentifrici, spazzolini, saponi, shampoo, creme, assorbenti). Non è invece possibile donare alcun tipo di farmaco o medicinale.

