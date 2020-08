Alessia Magrelli, 17 anni, sogna di diventare Miss Italia e tutta Triuggio fa il tifo Ha superato la prima fase di accesso al concorso di bellezza. Una selezione rigorosa: promosse solo 29 delle 60 ragazze in gara. «Oggi studio lingue ma il mio desiderio è di diventare ostetrica, i bambini mi sono sempre piaciuti»

Sognando Miss Italia. Alessia Magrelli ha 17 anni e vive a Triuggio, frazione di Tregasio. La scorsa domenica in un agriturismo in provincia di Bergamo ha superato la prima fase di accesso al famoso concorso di bellezza. Una selezione rigorosa che ha promosso solo 29 delle 60 ragazze in gara. La triuggese, studentessa al liceo linguistico Gandhi di Villa Raverio, ha portato un pezzo di danza hip hop, sua grande passione, sulle note di “What do you mean” di Justin Biber e “Worth it” delle Fifth Harmony.

«Ho iniziato a ballare che ero piccolina – ha raccontato Alessia – Prima ho studiato per sei anni a Lesmo poi dopo un periodo di stop ho ripreso a ballare alla Danzart di Biassono. Mi piace molto l’hip hop e ho seguito anche un corso di hip hop contemporaneo». Domenica durante la lunga selezione Alessia ha potuto contare sul sostegno di tutta la famiglia che l’ha accompagnata in questa avventura: sua sorella Aurora, mamma Francesca e papà Salvatore.

«Come papà resto sempre un po’ geloso ma Alessia ha tutto il mio appoggio» ha aggiunto papà Salvatore. La giovane adesso aspetta una chiamata dagli organizzatori del concorso per sapere quale sarà la prossima prova; quel che è certo è che la triuggese sarà una delle ragazze più giovani in gara dal momento che non ha ancora compiuto i 18 anni.

Alessia, a destra, con altre concorrenti del concorso di bellezza

«Io e altre ragazze mie coetanee abbiamo potuto partecipare al concorso nella categoria “Mascotte”, siamo le più piccole – ha spiegato Alessia – Probabilmente la prossima selezione sarà nel mese di settembre a livello provinciale, gli organizzatori ci spiegavano che quest’anno le selezioni saranno particolarmente dure perché a causa delle limitazioni imposte dal Covid probabilmente non potranno portare cento ragazze in diretta televisiva ma dovranno selezionarne un numero inferiore». Nell’attesa di vedere Alessia sul piccolo schermo tutta Tregasio già fa il tifo per lei.

«Domenica ho ricevuto un sacco di messaggi di auguri – ha concluso la bella Alessia – Mi ha fatto davvero tanto piacere. Oggi studio lingue e per la prima volta partecipo a un concorso di bellezza ma il mio sogno nel cassetto resta quello di diventare un giorno ostetrica perché mi sono sempre piaciuti i bambini, è un sogno che coltivo fin da quando ero piccola».

