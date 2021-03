Alessandra Onofri alla guida di Forza Italia Azzurro Donna per Monza Incarico per la monzese Alessandra Onofri come coordinatrice del movimento femminile di Forza Italia, Azzurro Donna, per il capoluogo della Brianza.

Alessandra Onofri, eletta nelle file di Forza Italia per il consiglio comunale di Monza, è stata nominata coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna, il movimento femminile del partito di Silvio Berlusconi, per il comune della città di Teodolinda. L’incarico le è stato affidato con una lettera firmata dalla coordinatrice regionale Valeria De Cicco, in accordo con la coordinatrice nazionale, l’onorevole Catia Polidori, e il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Massimiliano Salini.

Laureata in giurisprudenza, insegnante di diritto in pensione, da sempre sensibile alle problematiche femminili e giovanili, Alessandra Onofri è conosciuta in città, oltre che per il suo impegno politico, per il progetto “Studiare insieme” avviato da quasi un decennio nel Centro Civico San Gerardo per aiutare nei compiti durante il pomeriggio i ragazzi delle scuole medie e dei primi anni delle scuole superiori. La professoressa Onofri è riuscita più volte a “raddrizzare” situazioni scolastiche che parevano compromesse. Da un anno a questa parte l’emergenza sanitaria l’ha costretta a interrompere il suo progetto.

