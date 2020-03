Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Aldo Baglio e Silvana Fallisi alla Leo Galleries di Monza nel 2016 per la mostra personale di Baglio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Aldo Baglio e Silvana Fallisi: “Forza amici, vi vogliamo bene: restate a casa e giocate a Scala 80” Anche l’attrice Silvana Fallisi ha lanciato un messaggio insieme al marito Aldo Baglio dal salotto di casa a Monza: “Vi vogliamo bene, ma bisogna restare a casa. Forza amici”. E inventano Scala 80 perché Scala 40 sembrava riduttiva.

C’è bisogno di una bella partita a carte. A Scala 80, magari, perché Scala 40 ormai è un po’ riduttiva. Non rinuncia a scherzare un po’ l’attrice Silvana Fallisi, che mercoledì 11 marzo ha mandato un messaggio da Facebook insieme al marito Aldo Baglio. I due attori monzesi, moglie e marito, hanno ricordato a loro volta che “bisogna stare in casa” e che è “importante, per fermare questa emergenza”.

“Magari riscopriamo piaceri che avevamo dimenticato a causa dei ritmi frenetici a cui per tante ragioni siamo ormai abituati. Per Aldo che è abituato a stare sul divano a non fare una mazza poco cambia. Scherzi a parte, coraggio. Forza e coraggio. Tutti insieme ce la faremo. Siamo un grande popolo e ora c’è bisogno di dimostrarlo. Vi vogliamo tantissimo bene. Forza amici!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA